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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de fikstür çekildi! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de fikstür çekildi!

        Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:01
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        1. Lig'de fikstür çekildi!
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        Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

        20 takımın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak. Sezonun ilk yarısı ise 26-27-28-29 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 9-10-11-12 Ocak'ta oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ikinci yarı, 2 Mayıs'ta oynanacak 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

        Normal sezonun bitimini takip eden 3 haftalık periyotta play-off müsabakaları yapılacak.

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        Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler ile play-off finalini kazanan takım Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Sezonu son 5 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek. Trendyol 1. Lig, 2026-2027 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacak.

        Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sözlerine Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek başladı.

        Yeni bir sezonun heyecanını yaşadıklarını belirten Otyakmaz, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği ligde her geçen gün heyecan artmakta. Genç yeteneklerin ortaya çıktığı ligde tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Üst düzey mücadele ligin marka değerini artıracaktır. Her sezon olduğu gibi bu sezon da zorluklar olacaktır. Ancak birlik ve beraberlikle bu zorluklar atlatılacaktır. Yeni sezonda ligimizde yer alacak Serik Belediyespor, Sarıyer ve Vanspor'a hoş geldin diyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ligde mücadele edecek bütün futbolcularımızın sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

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        Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

        Erzurumspor FK-Sivasspor

        Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü

        Ümraniyespor-Manisa FK

        İstanbulspor-Serik Belediyespor

        Esenler Erokspor-Adana Demirspor

        Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer

        Boluspor-Vanspor FK

        Bandırmaspor-Sakaryaspor

        Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler

        Bodrum FK-Pendikspor

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