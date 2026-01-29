Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:22
        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
        Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir

        31 Ocak Cumartesi:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman

        13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

        16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

        19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

        1 Şubat Pazar:

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz

        13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar

        16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır

        19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler

        2 Şubat Pazartesi:

        20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen

