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        Haberler Spor Transfer 1. Lig tarihine geçecek: Diarra'ya flaş teklif - Futbol Haberleri

        1. Lig tarihine geçecek: Diarra'ya flaş teklif

        Hollanda ekibi Feyenoord, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen genç yıldız Gaoussou Diarra'ya rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:35
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        1. Lig tarihine geçecek: Diarra'ya flaş teklif
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        Trendyol 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra, rekor bir bedelle Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oluyor.

        Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncu, Feyenoord ile prensip anlaşmasına vardı.

        Oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmek için Rotterdam'a seyahat edeceği bilgisi verildi.

        Robin Van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

        Bu bonservis bedeli ise Trendyol 1. Lig'in en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

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