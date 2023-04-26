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1 Mayıs Hangi Burç?

Kişilerin doğduğu güne ve aya göre burçlar belirlenir. Astrolojinin gittikçe ilgi gördüğü günümüzde burçlar da son derece dikkat çekicidir. Doğduğu tarih ile birlikte burcunu öğrenen kişilerin bir sonraki merak ettiği konu ise burcunu anlatan özellikler olur. 1 Mayıs doğan kişilerin burcu Boğa’dır. Zira 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri aralığında doğanların tümü Boğa Burcu’dur. Söz konusu tarih, Mayıs ayının da başlangıcıdır.

1 Mayıs Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğduğu anın verilerine göre hesaplanır ve kişinin diğer insanlara karakteristik olarak nasıl göründüğünü gösterir. Doğum saatinizi net olarak biliyorsanız 1 Mayıs yükseleninizi de kolayca hesaplayabilirsiniz.

1 Mayıs Burcu Özellikleri Neler?

1 Mayıs burcu özellikleri konusunda en çok göze çarpan nitelik, bu burca sahip kişilerin son derece sabırlı olmasıdır. Bunun yanı sıra Boğa burçlarının yardımsever insanlar olması da dikkat çeker. Çevrelerine karşı son derece duyarlı olan Boğa burçları, samimi ve güler yüzlü özellikleriyle de sevgi toplarlar. Sosyal ilişkilerin yanı sıra kendi özel hayatında da iyiliğe ve başarıya önem veren Boğa burçları, bir hedefe varmak için pes etmeden çalışmayı severler.

Boğa Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

1 Mayıs burcu kadını uzaktan bakıldığında sessiz ve sakin olsa da duygusal yapısı yoğundur. Duygularını derin yaşayan bu kadınların aşka ve sevgiye verdiği önem yüksektir. Anne ve eş olmak gibi roller, bu burcun kadınını çok heyecanlandırır. Bu gruptaki kadınlar, mükemmel ses tonuna ve sanat tutkusuna sahiptir. Bunun yanı sıra mutfakta vakit geçirmekten son derece hoşlanırlar. Dişil ver sakin yapıları, iyi bir anne olmalarını sağlar. Boğa burcu kadını tarafından yetiştirilen çocuklar çoğunlukla sevgi dolu büyüyecektir.

Boğa Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

1 Mayıs burcu erkeği için en net tanımlamalardan biri de spontan olmamalarıyla yapılabilir. Bu burcun erkekleri daha çok rutini tercih ederken değişime ve maceraya tahammül edemezler. Aniden ortaya çıkan bir telaş, bu kişileri paniğe sokabilir. Aynı şekilde bu erkekler aniden yapılan sürprizlerden de hoşlanmayabilir. Bilinmeyen bir şeyle yüzleşmenin korkuttuğu bu kişiler, koşullar yolundaysa iş ortamında titizlikle çalışırlar. Bunun yanı sıra Boğa erkekleri iyi bir sırdaş ve sadık bir sevgili olabilir.

1 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

Cüneyt Türel

Orhan Ölmez

Gülcan Arslan

Erkan Mumcu

1 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

Şimdi sıra 1 Mayıs’ta doğan yabancı ünlüler futbolcular;

Wes Anderson

Violante Placido

Oliver Neuville

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