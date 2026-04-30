1 Mayıs kuaförler açık mı? 1 Mayıs günü kuaförler çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kuaför ve berberlerin çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu hizmet vermezken, kişisel bakım hizmeti almak isteyenler işletmelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu? İşte tüm detaylar…
1 MAYIS'TA KUAFÖRLER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeyecek.
Berber ve kuaförler özel işletme statüsünde oldukları için bu durumdan doğrudan etkilenmeyebilir; bazı işletmeler kapalı olurken bazıları hizmet vermeye devam edebilir. Çalışma durumu işletmelere göre değişiklik gösterebilir.
GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?
Güzellik merkezleri de berber ve kuaförlerde olduğu gibi özel işletmeler kapsamında yer aldığından, çalışma durumu işletme yönetiminin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle bazı güzellik merkezleri hizmet vermeyi sürdürürken, bazıları kapalı olabilir.