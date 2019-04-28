Toruntay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün emek mücadelesi veren ve alın teri döken tüm çalışanlar için özel bir gün olduğunu vurguladı.

Hak-İş olarak bu yıl Memur-Sen ile Şanlıurfa'da kutlama programı düzenleyeceklerini belirten Toruntay, şunları kaydetti:

"Bayram havasında kutlayacağımız 1 Mayıs'ta çalışanların ve çalışma hayatının sorunlarını da dile getirme fırsatı bulacağız. Şanlıurfa'da kıdem tazminatının bizim vazgeçilmezimiz olduğunu ve kazanılmış haklardan taviz verilmeden, yeni bir mağduriyete yol açmadan kurulacak bir fonu destekleyeceğimizi ifade edeceğiz. Taşeron düzenlemesi dışında kalanların sorunları devam ediyor. Bu çalışanlar için 1 Mayıs'ta kadro talebimizi bir kez daha dile getireceğiz. Bunun yanında son dönemde yaşadığımız sendikal baskıları gündeme getireceğiz. Herkesin bu ülke için çalışan işçinin, emekçinin kararına saygı duyması gerektiğini hatırlatacağız."

Tüm emekçileri Şanlıurfa'da düzenleyecekleri programa davet eden Toruntay, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.