1 Mayıs'ta müzeler açık mı? 1 Mayıs müzeler kaçta açılıyor, ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer almasıyla birlikte, kültür-sanat planı yapanların gözü müzelerin çalışma durumuna çevrildi. Türkiye genelinde kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, müzeler ve sarayların ziyaret saatleri ile ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Kültürel gezi planı yapanlar için detaylar araştırılıyor. İşte 1 Mayıs müze açılış ve kapanış saatleri...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.
1 MAYIS MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler belirli günler hariç her gün ziyarete açıktır.
Ayrıca, müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır. Bu sebeple gitmeden önce ziyaret saatleri hakkında bilgi almak daha doğru olacaktır.