Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

10. hafta Süper Lig puan durumu (23 Ekim) Süper Lig maç sonuçları ve kalan maçlar!

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan 4 maçla devam etti. Günün en çok merak edilen maçında lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. İşte Süper Lig'de bugün oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ve kalan maçların programı...

10. hafta Süper Lig puan durumu (23 Ekim) Süper Lig maç sonuçları ve kalan maçlar!

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 10. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu hafta şimdiye dek oynanan maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2-1 Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor 2-1 Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK 1-1 GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe 0-1 Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOL İlk gol geldi!
Everton: 2 - Watford: 5 MAÇ SONUCU
FUTBOL Ada'da müthiş maç!
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi
FUTBOL Gözler Beşiktaş derbisine çevrildi
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi gün? FB ilk 11
FUTBOL Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman?
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? BJK GS maçı saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler
FUTBOL Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?
Tuzlaspor: 0 - Bandırmaspor: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOL Bandırma, Tuzla'yı rahat devirdi
Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Giresun kaçtı, Antep yakaladı!
Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Konya 5 maç sonra kazandı!
Cihat Arslan: Hüseyin Hoca’nın performansı benimkinden iyi değildi
FUTBOL Arslan'dan hakem tepkisi!
Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi
FUTBOL Chelsea yedi bitirdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.