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HaberlerTeknolojiBilişim'10 yıllık dijital dönüşüm 4 ayda gerçekleşti' Haberler
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'Pandemi dijital dönüşümde adaptasyon sorunu da yarattı'

Pandemi ile birlikte yaşanan hızlı dijital dönüşüm süreçlerine değinen kitle pazarlaması kuruluşu Labrys’in Kurucu Ortağı Hakan Akkaya, yaklaşık 8-10 yıl sürecek bir dönüşümü 2-4 ayda gerçekleşti. Bu şirketler açısından önemli bir adaptasyon sorunu getirdi” dedi. Dijital dönüşümlerindeki açıklıkları gidermek için şirketlere yol haritaları çıkardıklarını söyleyen Akkaya, bu yıl yüzde 20 büyüme ile 15 ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

'10 yıllık dijital dönüşüm 4 ayda gerçekleşti' Haberler
HABERTURK.COM

Pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında sunduğu bütünleşik hizmetlerle yeni nesil danışmanlık şirketi olarak çalışmalarını sürdüren Labrys, stratejik danışmanlık, teknoloji çözümü ve uygulama servislerini bir potada eriterek çözüm üretiyor. Girişimci bir şirket olarak yola çıkan ve geldiği noktada 3 kıtada müşterileri için proje geliştiren Labrys, 2021’de yüzde 20 büyürken ulaştığı ülke sayısını 15’e yükseltmeyi hedefliyor.

Kitle pazarlaması alanında faaliyet gösteren danışmanlık kuruluşu Labrys, 2021 yılında yüzde 20’lik büyüme ile bulunduğu ülke sayısını 15’e yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu. 2013 yılında bir girişimci şirket olarak kurulan ve şu anda İstanbul ve Dubai ofisleriyle Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Rusya’da operasyonlarını sürdüren Labrys, halihazırda 13 ülkede, 15’i aşkın sektörde 50’nin üzerinde projeye imza attığını duyurdu.

'PAZARDAKİ OYUNCULAR İŞİN SADECE BİR YERİNDEN TUTUYOR'

Pandemi döneminde birçok kurumun çok önemli değişimleri kısa sürede gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Labrys Kurucu Ortağı Hakan Akkaya, “Yapılan çeşitli araştırmalara göre yaklaşık 8-10 yıl sürecek bir dönüşümü 2-4 ayda gerçekleşti. Bu şirketler açısından önemli bir adaptasyon sorunu getirdi” dedi. Akkaya, bu süreçte müşterilerine dijital dönüşümlerindeki açıklıkları gidermek için yol haritaları çıkardıklarını söyledi.

Labrys Yönetici Ortağı Sinan Günal ise “Şu anda pazardaki oyuncuların hepsi işin sadece bir yerinden tutuyor. Sistem entegratörleri sadece teknolojinin çalışmasını önemsiyor, medya ajansları en çok medya harcaması yapmaya ve markanın varlıklarına trafik çekmeye odaklanıyor. Danışmanlık şirketleri aklı verip çoğunlukla uygulamayı yapamıyor” dedi.

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