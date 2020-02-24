'100 bin araç satılmayı bekliyor'

HABERTURK.COM

İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net, sunmaya başladığı yeni hizmeti "Hemen Sat Merkezi" ile kullanıcıların sahip olduğu araçları 24 saat içinde satmasına olanak tanıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni hizmeti ile neredeyse yaş ve fiyat aralığı olmaksızın, ücretsiz fiyat teklifi ve ekspertiz hizmeti verebildiği ve satış işlemlerinin ardından araç sahiplerine 15 dakika içinde ödeme yapıldığı kaydedildi.

1 haftada 100 aracın satın alındığını söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6'sı internet üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor" dedi.

Sistemin çalışma sistemi ile ilgili olarak, araç sahiplerinin ücretsiz olarak fiyat teklifi aldıktan sonra, araç sahibine en yakın bayide ekspertiz işlemi yapıldığı ve satış ve devir işlemleri sonrasında da 15 dakika içinde ödeme yapıldığı açıklanıyor.

Ücretsiz fiyat teklifinde herhangi bir yaş veya fiyat sınırlaması bulunmazken, ağır hasar kaydı olmayan, TRAMER kaydı 30 bin TL'yi geçmeyen, 200 bine kadar kilometreye sahip ve tavan bölümünde, şaside modifikasyon ya da tadilat olmayan, distribütör çıkışlı tüm araçlara fiyat teklifi verildiği belirtildi.