İstanbul Veliefendi Hipodromu, sezonun en önemli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu için geri sayıma geçti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu prestijli yarış, Türk atçılığının en köklü etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu yıl 100’üncüsü düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nun tarihi ve detayları merakla beklenirken, yarışın yapılacağı gün ve verilecek ödüller şimdiden gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki 100. Gazi Koşusu ne zaman gerçekleştirilecek, hangi gün yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…