Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu hangi tarihte, nerede yapılacak?
Türk atçılığının en önemli organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu için heyecan giderek artıyor. Bu yıl 100'üncüsü düzenlenecek olan tarihi yarış öncesinde, etkinliğin yapılacağı tarih ve yer büyük merak konusu oldu. Peki 100. Gazi Koşusu ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
İstanbul Veliefendi Hipodromu, sezonun en önemli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu için geri sayıma geçti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu prestijli yarış, Türk atçılığının en köklü etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu yıl 100’üncüsü düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nun tarihi ve detayları merakla beklenirken, yarışın yapılacağı gün ve verilecek ödüller şimdiden gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki 100. Gazi Koşusu ne zaman gerçekleştirilecek, hangi gün yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan yarışta, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik parkurda birincilik için piste çıkacak.
100. YILA ÖZEL LOGO PAYLAŞILDI
1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100. yılına özel hazırlanan logo da kamuoyuyla paylaşıldı. Tarihi yarış, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak.
100. GAZİ KOŞUSU ÖNCESİNDE HANGİ KOŞULAR YAPILACAK?
Gazi Koşusu heyecanı sürerken 3 yaşlı safkan İngiliz tayları son hazırlıklarını tamamlamak üzere piste çıkacak.
Yarış haftasının ilk önemli etabı 6 Haziran Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek Mehmet Akif Ersoy Koşusu ile başlayacak.
Heyecan dolu program, 7 Haziran Pazar günü İstanbul’da koşulacak Kısrak Koşusu ve Sait Akson Koşusu ile devam ederek tamamlanacak.