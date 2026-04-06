        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 10.000 dolarlık büyük ödül ile XMAGE 2026 başladı

        10.000 dolarlık büyük ödül ile XMAGE 2026 başladı

        Bazen tek bir kare, bir hikâyeden çok daha fazlasını anlatır. Huawei, bu yıl "Now is Your Shot" (Şimdi Senin Anın) temasıyla dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları, XMAGE 2026 ile kendi bakış açılarını dünyaya göstermeye davet ettiğini duyurdu. 10 bin dolar büyük ödülü olan yarışmanın başladığı vurgulandı.

        Giriş: 06.04.2026 - 14:23
        HUAWEI tarafından hayata geçirilen XMAGE Ödülleri, 2017’den bu yana her yıl düzenlenerek global fotoğrafçılık ekosisteminin en önemli platformlarından biri haline geldi. Bugüne kadar 170’ten fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 6 milyon başvuru alan yarışma, dünyanın en büyük ve en etkili mobil fotoğraf yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

        2024 yılında “A Heartwarming World” ve 2025 yılında “The World, You and Me” temalarıyla duygusal bağları ve insan-dünya ilişkisini odağına alan yarışma, bu yıl “Now is Your Shot” temasıyla yeni bir döneme giriyor.

        ANI YAKALA, HİKAYENİ DÜNYAYA ANLAT

        24 Mart 10:45’ta başlayan yarışma, 16 Ağustos 23:59’a kadar başvuruları kabul edecek. Dünyanın dört bir yanından fotoğraf severlere hem yerel hem de küresel ölçekte yeteneklerini sergileme ve birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunan yarışmaya katılım ücretsiz. Başvurular, HUAWEI Topluluğu üzerinden yalnızca birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor.

        DÜNYAYA AÇILAN KARELER

        Geçtiğimiz yıl Türkiye’den çıkan güçlü bir hikâye, global sahnede yankı buldu. Tokatlı fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, dünya ikinciliği elde ederek yerelden globale uzanan ilham verici bir başarıya imza attı.

        Bu yıl ise yarışma, farklı anlatım biçimlerini keşfetme imkânı sunan geniş kategori yapısıyla birkez daha katılımcılara kendi tarzlarını özgürce ifade etme alanı sunuyor.

        • Telefoto (Uzaktaki kusursuz detayları yakala)
        • Renk ve Gölge (Hikayeni renkler ve gölgelerin oyunlarıyla anlat)
        • Geceden Kareler (Gecenin sırlarını keşfet)
        • Suretler (Her yüz, başka bir hikaye)
        • Kalpleri Isıtan Bir Dünya (Hayatın nazik dokunuşlarını zamanda dondur)
        • Deneysel (Kuralları yıkarak görsel anlatımda yeni bir çığır aç)
        • Hareketin Ritmi (Hayatın coşkusunu yakala, yaşamın ritmini kadraja al)
        • Hikaye Anlatıcılığı (3 ila 9 fotoğrafla, farklı açılardan beslenen etkileyici bir hikaye oluştur)
        • Aksiyon (Anlatını 10 dakikada şekillendir)

        10.000 DOLARLIK BÜYÜK ÖDÜL

        Kazananlar yalnızca prestij değil, aynı zamanda çeşitli ödüllerin de sahibi oluyor. Yarışma, hem global hem de Türkiye özelinde güçlü ödüller sunuyor. Yarışma, geçen yılki formatını koruyarak bu yıl da jüri tarafından seçilecek “XMAGE 100” listesini oluşturacak. Global ölçekte üç kişiye verilecek Grand Prize kapsamında kazananlar 10.000 dolarlık büyük ödülün sahibi olurken, XMAGE 100 seçkisine giren katılımcılar 1.500 dolar ile ödüllendiriliyor. Türkiye ayağında ise birincilik ödülü HUAWEI Mate X7, ikincilik ödülü HUAWEI Pura 80 Ultra ve üçüncülük ödülü HUAWEI Pura 80 Pro olacak. Ayrıca kategori bazlı ödüllerde ise birinci HUAWEI Nova 14 Pro, ikinci HUAWEI FreeClip 2 ve üçüncü ise HUAWEI WATCH Fit 4 kazanma şansı elde ediyor.

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
