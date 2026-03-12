11 büyük şirket bu ay temettü ödeyecek! İşte Mart ayında kâr payı verecek şirketler ve ödeme takvimi
Temettü yatırımcılarının beklediği dönem başladı. Bu ay içinde 11 şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak. Şirketlerin açıklanan takvimine göre kâr payı ödemeleri farklı tarihlerde yatırımcıların hesaplarına geçecek. İşte bu ay temettü verecek şirketler ve ödeme detayları…
Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği temettü ödemelerinde hareketli bir dönem başladı. Mart ayında aralarında farklı sektörlerden şirketlerin de bulunduğu 11 şirket temettü dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar ise temettü verecek şirketleri, ödeme tarihlerini ve hisse başına dağıtılacak kâr paylarını merak ediyor. İşte, temettü takvimi ve ödeme tarihleri
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ISGYO
Temettü tutarı: 0,0834 TL
Ödeme tarihi: 31.03.2026
Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü tutarı: 6,9186 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü tutarı: 4,0426 TL
Ödeme tarihi: 27.03.2026