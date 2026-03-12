Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi 11 büyük şirket bu ay temettü ödeyecek! İşte 2026 Mart temettü takvimi ile kar payı verecek şirketler ve ödeme takvimi

        11 büyük şirket bu ay temettü ödeyecek! İşte Mart ayında kâr payı verecek şirketler ve ödeme takvimi

        Temettü yatırımcılarının beklediği dönem başladı. Bu ay içinde 11 şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak. Şirketlerin açıklanan takvimine göre kâr payı ödemeleri farklı tarihlerde yatırımcıların hesaplarına geçecek. İşte bu ay temettü verecek şirketler ve ödeme detayları…

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:51
        Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği temettü ödemelerinde hareketli bir dönem başladı. Mart ayında aralarında farklı sektörlerden şirketlerin de bulunduğu 11 şirket temettü dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar ise temettü verecek şirketleri, ödeme tarihlerini ve hisse başına dağıtılacak kâr paylarını merak ediyor. İşte, temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        8

        Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü tutarı: 5,9028 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        9

        Şirket: Akbank T.A.Ş

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü tutarı: 1,8715 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        10

        Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ISGYO

        Temettü tutarı: 0,0834 TL

        Ödeme tarihi: 31.03.2026

        11

        Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: ANHYT

        Temettü tutarı: 6,9186 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        12

        Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

        Bist kodu: FMIZP

        Temettü tutarı: 4,0426 TL

        Ödeme tarihi: 27.03.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
