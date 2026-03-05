Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742.9 puanla 11. basamaktaki yerini korudu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2027 elemelerinin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA, dünya sıralamasını duyurdu. Listenin ilk 11 basamağında herhangi bir değişim yaşanmadı. Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı iki maçta da mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742.9 puanla 11. sırada yer aldı.

        ABD, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Amerika elemelerinde ikinci tura yükselerek zirvedeki yerini korudu. Yunanistan, Karadağ karşısında elde ettiği galibiyet ve Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselmesiyle 12. basamağa çıktı.

        Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya yerleşti.

        FIBA erkek dünya sıralamasında ilk 11 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

        1 - ABD: 893.8 puan

        2 - Almanya: 817.2 puan

        3 - Sırbistan: 808.8 puan

        4 - Fransa: 807.7 puan

        5 - Kanada: 806 puan

        6 - Avustralya: 778.5 puan

        7 - İspanya: 774.6 puan

        8 - Arjantin: 755.5 puan

        9 - Litvanya: 750.1 puan

        10 - Brezilya: 750.1 puan

        11 - Türkiye: 742.9 puan

