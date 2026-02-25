Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam Sırbistan maçına hazır! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam Sırbistan maçına hazır!

        FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:43
        12 Dev Adam Sırbistan maçına hazır!

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

        Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, takımlarının Avrupa Ligi (EuroLeague) maçlarının ardından takıma katılacak.

        Ay-yıldızlılar, yarın İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidecek.

        Millilerin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

        27 Şubat Cuma:

        21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

        2 Mart Pazartesi

        21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

