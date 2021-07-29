ABD'de Senato, 1,2 trilyon dolarlık altyapı yatırım tasarısına ilk onayı verdi.

Senato, altyapı yatırım tasarısının tartışılması ve oylama aşamasına geçilmesi için dün gece yaptığı usul oylamasında tasarıya 32'ye karşı 67 oyla destek verdi. Partiler üstü tasarıya 48 Demokrat, 2 bağımsız ve 17 Cumhuriyetçi senatör lehte oy verdi.

DEMİRYOLLARINA 66 MİLYAR DOLAR

Altyapı yatırım tasarısı üzerinde prosedürel oylamalar ve tartışmaların haftasonu veya gelecek hafta devam etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, altyapı yatırım tasarısında yollar için 110 milyar dolar, enerji dağıtım hatları için 73 milyar dolar, demiryolları için 66 milyar dolar, genişbant internete erişimin artırılması için 65 milyar dolar, temiz içme suyu için 55 milyar dolar, havaalanları için 25 milyar dolar harcama yer alıyor.