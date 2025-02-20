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        Haberler Bilgi Ekonomi 125 bin TL altı, 125 bin TL üstü 250 bin TL altı, 250 bin lira üstü krediler kaç vade yapılabilir, kaç aya bölünebilir?

        Kredi vade sayıları değişti: Yeni BDDK kararı ile krediler kaç aya kadar vadelendirilebilecek?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir düzenlemeye gitti ve kredi vade sayılarının limitini değiştirdi. Kredi taksit sayılarının artmasıyla 125 bin TL altı, 125 bin TL üstü 250 bin TL altı ve 250 bin TL üstü krediler farklı vadelendirilebilecek. İşte, yeni düzenlemeye göre kredi vade sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:57
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        1

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre; kredi vade sayıları uzatıldı. Tüketiciler, artık çektikleri krediyi daha uzun vadede geri ödeyebilecek. İşte, güncel kredi vade sayısı...

        2

        BDDK DÜZENLEMESİNE GÖRE KREDİ VADELERİ KAÇ AY OLDU?

        BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

        Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

        3

        KREDİ LİMİTİ VE VADELENDİRME SAYISI KAÇ OLDU?

        - Kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için 36 ay,

        - Kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay,

        - Kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay."

        4

        ÖNCEDEN KREDİLERE KAÇ AY VADE YAPILABİLİYORDU?

        Bu değişiklikten önce 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı tanınıyordu.

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