127 yıllık su şebekesi patladı: New York'ta sokaklar ve metro sular altında kaldı
New York'ta salı günü erken saatlerde 127 yıllık su şebekesinde meydana gelen patlama sebebiyle sokaklar ve Times Meydanı metro istasyonu sular altında kaldı
Giriş: 30.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:31
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ABD'nin New York kentinde salı günü erken saatlerde kentin en işlek yeri Times Meydanında 40. Cadde ve 7. Caddenin altında döşeli 127 yıllık su şebekesinin patladı.
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127 yıllık su şebekesinin patlaması sokakların ve kalabalık Times Meydanı metro istasyonunun sular altında kalmasına neden oldu.
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