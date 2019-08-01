1.3 milyar TL ciro elde etti

Otokar, yılın ilk 6 aylık sonuçlarını paylaştı. Ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2019'un ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artıran şirket, Ocak-Haziran döneminde 1.3 milyar TL ciro elde etti.

İhracatını ise geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkaran Otokar'dan yapılan açıklamada, cirodaki ihracat payının yüzde 81 düzeyine ulaştı bildirdi.

'GEÇEN YILIN TAMAMINA 6 AYDA ULAŞTIK'

Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, "Yılın ilk altı ayında neredeyse geçen yılki toplam performansımıza ulaştık. 2018 sonunda ciromuzun yüzde 65’ini oluşturan ihracat payını, ilk altı ayda yüzde 81’e taşıdık. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla ihracatımızı 5 katına çıkararak ciromuzu 1.3 milyar TL, karımızı ise 195 milyon TL seviyesine yükselttik" dedi.

Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için cirosunun yaklaşık yüzde 8.5'ini ayıran Otokar'ın ürettiği araçlarıyla dünya pazarlarındaki yükselişine devam ettiğini söyleyen Görgüç, "Hedef pazarlarımızdaki varlığımızı artırmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru yorumlayarak geniş ürün gamımız ile ihracatta müşteri beklentilerini karşılıyor, ülkemize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.