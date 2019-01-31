"Tek istediğim iri bir kız olmamaktı" diyen 25 yaşındaki Desiree Mize 136 kiloydu. Gastrik bypass sonrası kilo vermeye başlayan Mize, şu an ise 67 kilo.
Sekiz yaşındayken hipotiroidi teşhisi konulan Californialı genç kız tüm hataını aşırı kilolu bir şekilde geçirdiğini söyledi.
Gastrik bypass ameliyatı geçiren Desiree Mize, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapmaya başladı, şimdi ise sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.
Mize, bu şekilde fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak daha iyi hissettiğini ve özgüveninin artmaya devam ettiğini söyledi.
Kilo vermek için çocukluğundan beri elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Mize, “Kız kardeşlerimle her zaman aynı sporları yaptım, onların yediği şeyleri yedim ama yine de her zaman ailenin en irisi bendim" dedi.
"İlk spor salonu üyeliğimi 14 yaşındayken aldım" diyen genç kız, "Bazen biraz kilo verirdim ama sonrasında tekrar alırdım. Bir şeye çok çaba sarf etmek ve sonuçlarını görememek, kendime verdiğim değeri çok etkiledi. Tek istediğim iri bir kız olmamak ve kız kardeşlerimin, arkadaşlarımın giyebileceği kıyafetleri giymekti" diye konuştu.
Desiree 2017 yılına kadar her şeyi denemişti ancak kilosu 136'ya kadar çıkmıştı. Mize, kendine olan saygısını yitirmenin yanı sıra sağlığını da kaybetmeye başladığını söyledi.
29 Aralık 2017'de gastrik bypass ameliyatı olan genç kız kilo vermeye başladı. Hayallerine kavuşan Desiree Mize, şimdi sosyal medya hesabından kilo vermek isteyenlere ilham oluyor.
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