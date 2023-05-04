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14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

Yurt dışındaki Türk vatandaşların, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi sürüyor. YSK'nın açıkladığı verilere göre oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

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HABERTURK.COM / AA
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165'i oy kullandı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    3 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN VAR

    YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu açıklamıştı. 
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    Diğer yandan ilk 5 günde yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si oy vermiş, 2018 seçimlerinde ise ilk 5 günde yurt dışında 328 bin 575 seçmen oy kullanmıştı. 
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

    Yurt dışında oy kullanma işlemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken, yurt dışında oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
  • 14 Mayıs seçimlerinde için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor: Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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