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        Haberler Spor Diğer 14. Uluslararası Fetih Kupası'nda sıralama atışları yapıldı

        14. Uluslararası Fetih Kupası'nda sıralama atışları yapıldı

        14. Uluslararası Fetih Kupası'nda heyecan sıralama atışlarıyla devam etti. Sabah saatlerinde modern, öğleden sonra ise geleneksel okçuluk atışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        Fetih Kupası'nda sıralama atışları yapıldı

        14. Uluslararası Fetih Kupası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi.

        Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde açılış töreni dün gerçekleştirilen yarışmaların sabah seansında modern okçuluk atışları, öğleden sonraki bölümde ise geleneksel okçuluk atışları yapıldı.

        Kupaya dair açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, organizasyonun aynı zamanda bir kültürel faaliyet olduğunu dile getirdi.

        Öz, "Afrika'dan Asya'ya, Orta Asya'dan Balkanlara geniş coğrafyadan gelenler var. Bu haliyle kültürel bir etkinliğe dönüşüyor. Biz sadece sportif bir organizasyon yapmıyoruz. Aynı zamanda burada kültürel bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Kültürlerin, okçuların buluşma noktası Okçular Vakfı'nda ve Okmeydanı'nda gerçekleşiyor. Gelen misafirlerimizi okçuluk çarşımızda Türk lokumu, Türk kahvesi ve yemeklerimizle buluşturuyoruz. Onlar da kılık kıyafet kültüründen el sanatlarına kadar buraya getirip tanıtım yapma imkanı buluyor. Sporcularımızı böyle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene 51 ülke ve 800 sporcu var ama seneye bini aşkın sporcuya ulaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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