14 yıl sonra gelen SWIFT adımı

Suriye’nin SWIFT’e dönüşü, teknik olarak uluslararası bankacılık sistemiyle doğrudan iletişimin yeniden kurulması, dış ticaret ödemelerinin daha şeffaf kanallardan yapılması ve yıllardır gayriresmî havale ağlarına mahkûm olan ekonominin mali altyapısının normalleşmesi anlamına geliyor. Ancak bunun pratikte işe yarayabilmesi; yaptırımların gölgesi, büyük bankaların “ikincil yaptırım” korkusu, ülkenin sınırlı kurumsal kapasitesi ve güvenlik ortamıyla yakından ilişkili.

Suriye ekonomisi, 2011 öncesinde orta gelirli bir ülke iken savaş, yaptırımlar ve ağır altyapı tahribatı nedeniyle son 14 yılda tarihi ölçekte bir çöküş yaşadı. Uluslararası kuruluşların analizlerine göre ekonomi savaş başlamadan önceki seviyesine kıyasla yüzde 80’den fazla daraldı. Birleşmiş Milletler ve UNDP, savaşın toplam ekonomik kaybını 800 milyar dolar civarında hesaplıyor; nüfusun yüzde 90’dan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, aşırı yoksulluğun yüzde 60’ların üzerine çıktığı belirtiliyor. Dünya Bankası’nın verileri, ihracatın yüzde 90 oranında çöktüğünü, ekonominin giderek kayıt dışı ve nakit temelli yapılar tarafından çevrelendiğini gösteriyor. IMF ise kapsamlı dış destek, mali disiplin, bankacılık reformu ve kur istikrarı olmadan kalıcı toparlanmanın imkânsız olduğunu vurguluyor.

REKLAM AB ve BM fonları, Suriye’nin hem içindeki nüfusa hem de komşu ülkelerdeki mültecilere yönelik devasa bir insani operasyon yürütüyor. Avrupa Birliği, savaşın başından bu yana yaklaşık 37 milyar avroluk destek sağladı. Suriye’nin yeniden inşa maliyetini Dünya Bankası 140 ila 345 milyar dolar arasında hesaplıyor; bu rakam ülkenin mevcut GSYH’sinin neredeyse on katı. Körfez ülkeleri de enerji ve altyapı alanında desteklerini yeniden artırırken, Suudi Arabistan’ın rafineri ve enerji tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik adımları dikkat çekiyor. Suriye’nin 14 yıl sonra SWIFT’e dönmesi, savaş ekonomisinin belirleyici unsurlarından biri hâline gelen gayriresmî para yollarından kademeli çıkış için kapı aralıyor. Ancak bu kapının sonuna kadar açılabilmesi; yaptırımların hafiflemesi, bankacılık sisteminde şeffaflığın artırılması, yolsuzlukla mücadele, siyasi geçiş sürecinin güvenlik üreten bir çerçeveye kavuşması ve uluslararası finans dünyasında Suriye’ye yönelik risk algısının düşmesiyle mümkün olacak. Uluslararası kurumların son raporlarında ortak bir uyarı öne çıkıyor: SWIFT dönüşü bir “fırsat penceresi” yaratıyor ancak bu pencerenin ne kadar açık kalacağı, Suriye’nin kurumsal ve siyasi adımlarının hızına ve kapsamına bağlı olacak. Ülke, devasa yıkımın ardından yeni bir ekonomik rotaya girebilir; ancak mevcut kırılganlıklar ve belirsizlikler, bu sürecin kolay olmayacağını gösteriyor.