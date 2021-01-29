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HaberlerEmlak15 ilde 31 taşınmaz satışa çıkarıldı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 ildeki 31 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),15 ildeki 31 ayrı taşınmazın satışını gerçekleştirecek. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek.

15 ilde 31 taşınmaz satışa çıkarıldı
AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),15 ildeki 31 ayrı taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihalelere katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif ile şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'nin Ankara'daki adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

Denizli ve Yalova'daki taşınmazlar için 2 Mart, Afyonkarahisar, Tokat ve Samsun'daki taşınmazlar için 3 Mart, Ankara Gölbaşı'ndaki taşınmazlar için 4 Mart, Ankara Yenimahalle'deki taşınmazlar için 8 Mart, Muğla Bodrum'daki taşınmazlar için 9 Mart'a kadar son teklifler alınacak.

Son teklif verme tarihi, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum'daki taşınmazlar için 10 Mart, Kahramanmaraş, Muş ve Nevşehir'deki taşınmazlar için 11 Mart, Sivas ve Yozgat'taki taşınmazlar için ise 12 Mart olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek.

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