Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bundan 15 yıl önce insanlara ek bir sosyal güvence sunabilmek amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek; “Geleceğe yatırım yapılan bu köprüden bugüne kadar binlerce insan geçti. Emekli olanlar bu tasarrufun keyfini sürmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez emekli olacak. Yatırdıkları katkı payının yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alacak. Bu ek gelirle emeklilik dönemlerinde refah düzeyleri yükselecek” dedi. Ekim 2003’te gönüllü başlayan yapının yanına 2017 yılı itibarıyla eklenen OKS ile daha da güçlendiğini belirten Ayhan Sincek, “BES’te devlet katkısı ile birlikte toplam fon büyüklüğü 86 milyar TL’ye ulaştı. Emekli olan sayısı da 84 bin kişiyi aştı. BES, başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Ancak genç bir nüfus yapısına sahip ülkemiz için bu rakamlar yeterli değil. Atalarımız su akarken testiyi doldurmayı tavsiye etmiş. Gençlik yıllarını BES’siz geçirmeyin, ne kadar erken tasarrufa başlarsanız o kadar zengin bir birikiminiz ve ona bağlı olarak da daha fazla getiriniz, avantajınız olur. Geleceğinizdeki refah seviyenizi arttırmış olursunuz” ifadelerine yer verdi.

GELECEK GÜVENCE ALTINDA

BES’in çalışsın çalışmasın herkesin geleceğini güvence altına alan bir sistem olduğunu hatırlatan Sincek, önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemelerle 18 yaş altına da BES’in sunulabileceğini ve her yaştan insanı kapsayabileceğini belirterek 18 yaş üstündeki çalışmayan gençler için de ebeveynlerin erkenden BES sistemine girebileceğini söyledi. “’Çocuğum senin BES’in var. Geleceğin güvence altında’ demek her ebeveynin hem kendisi için hem de çocukları için hayali olmalı.” dedi.

EVLİLİLİK YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ

Eşlerin de birbirlerine BES hediye edebileceğini hatırlatan Sincek, şu bilgileri verdi; “Küçük küçük birikimlerle 20 hatta 30 yıl sonrasını planlayabileceğiniz başka bir sistem yok. Özellikle yüzde 25 devlet katkısı bu işlere çok daha önce başlayan hatta zorunlu uygulama olan Avrupa ülkelerinde bile yok. Tüm bu avantajları düşünerek, hem kendimizi hem de ailemizi ve çevremizi tasarrufa teşvik etmeliyiz. Böylece ülke ekonomisine de kaynak sağlamış oluruz. BES, birikiminizi yönetmek için en avantajlı sistem olmasının yanı sıra döviz, altın, kira sertifikaları, hisse senetleri gibi fon alternatifleriyle en esnek ve yönetilmesi çok kolay bir birikim aracı. Katılım Emeklilik katılımcıları internet şubesi veya mobil uygulamamız olan Katılım Cep üzerinden anında işlem yapabiliyorlar.”

2018'İN TÜM AVANTAJINI KULLANIN

Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti; “Bilindiği gibi BES’te verilen % 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla bu limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz.”

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