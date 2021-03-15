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15 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, 60,000 doların üzerinde işlem görüyor.

15 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

Son 24 saat içinde 58,972.26 ve 61,235.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.15 düşüşle 60,460.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 129 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.96 düşüşle 1,889.14 dolara düşerken, haftalık kazancı da yüzde 9.46 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 217.35 milyar dolara indi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 1.82 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether artıdaydı.

Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,379 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.

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