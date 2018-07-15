FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında yurt genelinde anma programları ile Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek, şehitlikler ziyaret edilecek, camilerde mevlit okutulacak ve hatim duaları yapılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde 180 sivil, 62 polis ve 5 asker şehit oldu. İşte 15 Temmuz şehitlerini anmak için paylaşılabilecek 15 Temmuz mesajları ve sözleri...
15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ
* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
* Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.
* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.
* 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
* 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!
* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.
* Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.
* Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
* Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.
* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.
* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)
* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
* VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.
* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.
* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.
* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.
15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken
Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
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