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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Salı bankalar hizmet verecek mi? 15 Temmuz 2025 banka mesai saatleri

        15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz Salı bankalar hizmet verecek mi?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi tatillerde kapalı olan kamu kurumları arasında yer alan bankaların 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceği ise merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle işlem planlaması yapanlar, 14-15 Temmuz tarihleri arasında bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışacak mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 22:09 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:09
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        15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken banka işlemi yapacak olanlar, salı günü bankaların hizmet verip vermeyeceğini sorguluyor. Resmi tatil nedeniyle bankaların durumu araştırılırken, tatilin hafta başına denk gelmesiyle 14 Temmuz Pazartesi günü de gündeme geldi. İşte 15 Temmuz 2025 banka mesai saatleri...

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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        14 TEMMUZ VE 15 TEMMUZ'DA BANKALAR KAPALI MI?

        15 Temmuz resmi tatil olduğu için tüm resmi daireler ve bankalar kapalı olacak.

        14 Temmuz'da bankalar normal mesailerine devam edecekler.

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        15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?

        Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayan sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler de bu günlerde kapalıdır. Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.

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