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        Haberler Spor Futbol 15 Temmuz maç takvimi: Dünya Kupası'nda bugün maç var mı, kimin maçı var?

        15 Temmuz maç takvimi: Dünya Kupası'nda bugün maç var mı, kimin maçı var?

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselecek ikinci ekibin belli olacağı yarı final mücadelesi günün en çok merak edilen maçı olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarında oynanacak karşılaşmalar da futbol gündemini hareketlendiriyor. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arayan sporseverler için 15 Temmuz maç programını ve canlı yayın bilgilerini derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        1

        Futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Dünya Kupası'nda final biletini alacak son takımın belirleneceği dev yarı final karşılaşması bu akşam milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. Bunun yanı sıra Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi ile Konferans Ligi ön eleme maçları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar, başlama saatleri, yayıncı kanallar ve şifresiz yayınlanacak karşılaşmaların listesi...

        2

        15 TEMMUZ ÇARŞAMBA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        22:00 İngiltere - Arjantin (TRT 1)

        3

        KULÜPLER ARASI HAZIRLIK MAÇLARI

        09:30 FC Salzburg - İstanbul Başakşehir

        16:00 VfL Bochum - Ajax

        17:30 Lyon - Servette

        4

        FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

        21:00 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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