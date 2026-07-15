Ana Haber Bülteni - 10 Temmuz 2026 (ABD Başkanı Hedefte Mi?)

CHP'de yeni ihraç ve atamalar. CHP İstanbul İl Kongresi davası. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları. ABD Başkanı hedefte mi? Trump neden uçak değiştirdi? Sarı Deniz'den NATO'ya mesaj mı? Çin ve Rus donanmaları ortak askeri tatbikat yaptı. Ana Haber Bülteni'nde Faruk Aksoy sundu.