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        Haberler Televizyon 16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| Cumartesi reyting yarışında Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim zirveyi zorladı!

        Reytinglerde Cumartesi günü zirve yarışı! AB ve total reyting sonuçları 16 Aralık

        Reyting sonuçları 16 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim gibi yapımlar reyting yarışında ipi göğüsledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 17.12.2023 - 08:59
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        Reyting sonuçları 17 Aralık Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

        17 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        17 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        17 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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