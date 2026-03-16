16 Mart 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 16 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini yayınladı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar netleşti. Bu akşam Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV'de başka neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 16 Mart Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı...
KADİR GECESİ’NE ÖZEL TV PROGRAMLARI
Kanal D’de saat 19.30’da Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.
TRT 1’de saat 20.00’de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final bölümü ekrana gelecek.
ATV’de saat 20.00’de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı izleyicilerle buluşacak.
KANALLARIN 16 MART 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 - İkizler Memo - Can
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:00 - Bir Ramazan Akşamı
19:00 - Kanal D Ana Haber
19:30 - Kadir Gecesi Özel
21:00 - Uzak Şehir (Tekrar)
00:30 - Eşref Rüya
02:15 - Beyaz'la Joker
04:15 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:48 - İstiklal Marşı
06:50 - Kalk Gidelim
08:45 - Adını Sen Koy
10:00 - Kur'an'ın Mesajı
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 - Dengi Dengine
15:50 - Kur'an'ın Mesajı
16:20 - Vefa Sultan
17:45 - Ramazan Sevinci
19:35 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
23:45 - Vefa Sultan
01:00 - Gönül Dağı
03:45 - Hızır
04:15 - Sahur Bereketi
05:45 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 - Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Son Hesaplaşma
22:00 - Suçlular Takımı
00:45 - Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:45 - Kızılcık Şerbeti
05:00 - Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
23:30 - Sevdiğim Sensin
02:30 - Sefirin Kızı
05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 - Aile Saadeti
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
18:40 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 - atv Ana Haber
20:00 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
21:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
02:45 - Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:25 - Mevlid ve Süleyman Çelebi
03:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 - Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Doktor: Başka Hayatta
17:50 - Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 - Doktor: Başka Hayatta
23:15 - Kıskanmak
02:15 - Doktor: Başka Hayatta
03:30 - Şevkat Yerimdar
04:15 - Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 - Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 - Survivor Ekstra
01:30 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
