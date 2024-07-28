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        Haberler Spor Voleybol 16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu - Voleybol Haberleri

        16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

        Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 00:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:24
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        U16 Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu!
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        Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 20-25, 25-16, 25-17, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi.

        Bu sonuçla dördüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı.

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