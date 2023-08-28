16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda! Bartın'da, serinlemek için girdiği derede boğulan 16 yaşındaki Rümeysa Zoroğlu, toprağa verildi. Nermin Zoroğlu, kızının üzerine gelinlik konan tabutu mezarlığa götürülürken, "Beni bıraktın gittin kuzum" diye gözyaşları içinde feryat etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:44 facebook

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