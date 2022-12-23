DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yalnız yaşayan akrabası Fatime Balcı'nın (73) evine girip, 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü 16 yıl sonra ortaya çıkan Hüray Balcı (35), tutuklu yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapse çarptırıldı. DHA'nın haberine göre olay, 28 Mayıs 2005'te ilçeye bağlı Kuruçam köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçarken, 17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı hayatını kaybetti. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Olay yerindeki parmak izleri ile kan lekeleri için de DNA incelemesi yapıldı ancak bakılan 63 kişi ile eşleşme sağlanamadı.

CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, yıllar sonra dosyayı yeniden açtı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra son teknoloji ile yeniden kan ve parmak izi eşleşmesi yapılarak cinayet çözüldü. Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı olduğunu belirledi. 1 Mart 2021'de gözaltına alınan Balcı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

"HIRSIZLIK AMAÇLI EVE GİRDİM" Sorgusunda "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tektim, hiçbir şey almadım, olay sonrası evden ayrıldım" diyen Hüray Balcı hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından ise zaman aşımı gerekçesiyle sanığa ceza vermedi.