Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıllık sır cinayette karar açıklandı! - Trabzon haberleri
ABONE OL

Trabzon'da 16 yıllık sır cinayetin sanığına 23 yıl hapis

Trabzon'da 16 yıl önce hırsızlık için evine girdiği 73 yaşındaki Fatime Balcı'yı 17 bıçak darbesiyle öldüren cani, geçtiğimiz yıl yakalanmıştı. Kan donduran cinayette ise dün karar açıklandı. Davada mahkeme, Hüray Balcı adlı sanığı 23 yıl hapis cezasına çarptırdı

16 yıllık sır cinayette karar açıklandı! - Trabzon haberleri
DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yalnız yaşayan akrabası Fatime Balcı'nın (73) evine girip, 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü 16 yıl sonra ortaya çıkan Hüray Balcı (35), tutuklu yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapse çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 28 Mayıs 2005'te ilçeye bağlı Kuruçam köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçarken, 17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı hayatını kaybetti. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Olay yerindeki parmak izleri ile kan lekeleri için de DNA incelemesi yapıldı ancak bakılan 63 kişi ile eşleşme sağlanamadı.

CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, yıllar sonra dosyayı yeniden açtı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra son teknoloji ile yeniden kan ve parmak izi eşleşmesi yapılarak cinayet çözüldü. Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı olduğunu belirledi. 1 Mart 2021'de gözaltına alınan Balcı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

"HIRSIZLIK AMAÇLI EVE GİRDİM"

Sorgusunda "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tektim, hiçbir şey almadım, olay sonrası evden ayrıldım" diyen Hüray Balcı hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından ise zaman aşımı gerekçesiyle sanığa ceza vermedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp Ramazan 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 öy önce ölen cansız bedende çıktı!
GÜNDEM 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 öy önce ölen ...
Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıkıyor
GÜNDEM Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıkıyor
İstanbul'da otoyolda ambulansı engelleyen sürücü yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Otoyolda ambulansı engelleyen sürücü yakalandı!
Cuma saatleri 23 Aralık 2022 | Diyanet Takvimi Ankara İzmir ve İstanbul Cuma namazı saati
GÜNDEM Cuma namazı saatleri
Kahramanmaraş'ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta deprem!
Diyanet haftanın Cuma hutbesi konusunu yayınladı! Haftanın Cuma hutbesinde yılbaşı detayı! 23 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu ne?
GÜNDEM Cuma hutbesinde yılbaşı detayı!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022 | En farklı, yeni, anlamlı, yazılı, ayetli, hadisli, dualı resimli Cuma mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu ...
AYAZ! Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu
GÜNDEM Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu
Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı yandı: 1 yaralı
GÜNDEM 3 katlı binanın çatı katı küle döndü: 1 yaralı
Bursa'da ehliyetsiz sürücü 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
GÜNDEM Ehliyetsiz sürücü 10 kilometrelik kovalamacayla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.