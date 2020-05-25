Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji160 milyondan fazla kullanıcı bilgisi satışta! Haberler
ABONE OL

Bilgisayar korsanları 160 milyondan fazla kullanıcının bilgisini satışa çıkardı

160 milyondan fazla kullanıcının kayıtları karanlık ağda satışa sunuldu. Satışa çıkarılan listede Asya ve ABD başta olmak üzere, merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 11 şirketten çalınan veriler yer alıyor. Bilgisayar korsanlarının bu devasa liste için istediği fiyat ise sadece 23 bin 100 dolar!

kullanıcı bilgisi
HABERTURK.COM

Yaklaşık bir düzine şirketten çalınan 165 milyon kullanıcı kaydının, internetin karanlık yüzü Dark Net’te satışa sunulduğu ortaya çıkarıldı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in ulaştığı bilgilere göre, satışı yapan siber suç çetesi, bu veriler için 23 bin 100 dolarlık fiyat etiketi koydu.

Söz konusu dev veri havuzunda, Endonezya’nın en büyük çevrimiçi mağazası olan Tokopedia’dan çalınan 91 milyon kullanıcı kaydı da yer alıyor. Bu siber hırsızlığın arkasında ise “Shiny Hunters“ adı verilen bir siber suçlu çetesi olduğu belirtiliyor. Çete, çaldığı bilgiler için tam olarak 23 bin 100 dolar talep ediyor.

HANGİ ŞİRKETLERDEN, HANGİ BİLGİLER ÇALINMIŞ?

Veriler arasında isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri, parola kurtarma seçenekleri, sosyal medya erişim belirteçleri ve kişileri tanımlamak için kullanılabilecek çeşitli bilgiler bulunuyor.

Bilgisayar korsanlarının sunduğu listede başta Asya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan şu 11 şirketten çalınan veriler yer alıyor:

Tokopedia / 91 milyon kayıt

Homechef / 8 milyon kayıt

Bhinneka / 2 milyon kayıt

Minted / 5 milyon kayıt

Styleshare / 6 milyon kayıt

Ggumim / 2 milyon kayıt

Mindful / 2 milyon kayıt

Star Tribune / 1 milyon kayıt

Chatbooks / 15 milyon kayıt

The Chronicle of Higher Education / 3 milyon kayıt

Zoosk / 30 milyon kayıt

‘PAROLANIZI DEĞİŞTİRİN!’

Kurbanlardan biri olan Chatbooks, veri ihlali hakkında kullanıcılarını uyardı. Sistemlerine yönelik ihlaller konusunda bilgilendirildikleri için diğer etkilenen şirketler de aynı şeyi yapacaktır.

Siber güvenlik kuruluşu Eset, “Bu hizmetlerden herhangi birinin kullanıcısıysanız derhal parolalarınızı değiştirmelisiniz“ uyarısında bulundu. Uzmanlar, aynı parolayı kullanma eğiliminde olan kullanıcıların diğer hesaplarının da güvenliğini denetlemesi gerektiğinin altını çizdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsveçli Tele2 5G'ye geçtiğini açıkladı
TEKNOLOJİİsveç'te 5G'ye geçildi
SON DAKİKA! Telefonlar neden çekmiyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan açıklama - Haberler
TEKNOLOJİTelefonlar neden çekmedi?
Netflix'ten sinema-TV çalışanlarına destek
TEKNOLOJİNetflix'ten sinema-TV çalışanlarına destek
Eski sevgilinizi takip ediyor musunuz? Haberler
TEKNOLOJİAyrılsak da beraberiz!
Google 'rekabet' savunması yapacak - Haberler
TEKNOLOJİGoogle 'rekabet' savunması yapacak
Bu yıl bayram harçlığı da uzaktan ödenecek! Haberler
TEKNOLOJİBu bayram harçlıklar da uzaktan
VALORANT çıkış tarihi belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİÇıkmadan rekor kıran oyun geliyor!
Koronavirüs alışkanlıkları nasıl etkiledi? Haberler
TEKNOLOJİTatil belirsiz, sinema 8 ay yok!
Türkiye'de sosyal medya nasıl kullanılıyor? Haberler
TEKNOLOJİTürkiye neden sosyal medyada?
COVID-19 tedavisinde akıllı telefon ve bilgisayar desteği - Haberler
TEKNOLOJİKoronavirüse karşı telefon desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X