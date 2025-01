17 Ocak ne günü sorusu an itibarıyla günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl dünyanın farklı noktarlında 17 Ocak, Çocuk Mucitleri Günü olarak kutlanmaktadır. Hemen hemen her gün, hayatımızda farklı olaylara, kutlamalara ve anmalara ev sahipliği yapıyor. Peki, 17 Ocak ne günü? Bugün ne günü, 17 Ocak'ta ne oldu? İşte detaylar...