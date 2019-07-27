Diyarbakır'da bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Çiftçi, geliştirdiği uygulama ile Turkcell'in düzenlediği yarışmada ödül kazandı. Turkcell'in düzenlediği "GNÇ Bi'Fikir" yarışmasına Diyarbakır'dan katılan Cengiz Çiftçi geliştirdiği "HiScience" (Merhaba Bilim) uygulaması ile Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, uygulamayla Türkiye'nin her yerinden genç yetenek ve yazarları bir araya toplamak istediğini söyledi.

Çiftçi, "Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyarbakır'a geldiniz diyelim, uygulama benimle aynı programı çalışan birinin benim yakınlarıma geldiğini haber vererek benim onunla irtibata geçmemi sağlayacak" diye konuştu.

Diyarbakır merkeze 2 saat uzaklıkta Geçit köyünde yaşayan Çiftçi, yazılımcı olmanın çocukluğunda beri hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Köyde yaşamak benim gibi bir genç için epey zor aslında. Dağda odun toplamayı da öğrendim babamın yanında inşaatta çalışarak tesisatçılık yapmayı da. Ancak eğitim ile birlikte bu işleri yürütmek beni çok zorladı. Aynı anda saman taşıyıp kitap okuyamazsınız."

‘FARENİN NASIL TUTULACAĞINI BİLE BİLMİYORDUM’

Çiftçi, teknolojiyle ilk tanışmasına ilişkin olarak ise şunları aktardı:

"İlk bilgisayarla tanışmam emekli polis amcamın İstanbul'dan getirdiği bilgisayarla başladı. Ben anaokulundayken onlar yeni bir bilgisayar almışlardı. Eski bilgisayarlarını da bize göndermişlerdi. O bilgisayarın kasası ve ekranı çok büyüktü. Şu an bile hala taşıyamıyorum onu. Amcamlar bilgisayarı kurduğunda hem bir mutluluk hem de bir telaş vardı bende. İlk başlarda bilgisayarın nasıl açılıp kapatılacağını bilmediğim için düğmeyle açıp kapatıyordum. Hatta farenin nasıl tutulacağını bile bilmiyordum. Elim ilk defa fareye değmişti. Fakat bilgisayar eski olduğu için hiçbir şey yapamıyordum. Ofis programlarını bile birkaç saat içerisinde çalıştırabiliyordum. Kuzenimin köyde unuttuğu ofis programları kitabına bakarak ofis programlarını kullanmayı öğrendim."

Yazılımı büyük oranda kitaplarda öğrendiğini aktaran Çiftçi, "Öğle araları internet kafede yazılımla ilgili makaleler okuyordum. İlk olarak bu yılın mayıs ayında harekete geçerek ilk girişimim olan "Hi Science" projesini hayata geçirdim” dedi. Geliştirdiği HiScience adlı Android uygulamayı, Google'ın uygulama mağazası Google Play'de yayınlayan Çiftçi, yazılımla ilgili başka projelerini de hayata geçirmek istediğini belirterek, büyük girişimcilerin ortak özelliğinin yazılımcı olduğunu farketmesiyle yazılım mühendisi olmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

‘YENİ FIRSATLAR SAĞLAYACAĞIZ’

Yarışmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise dijital dünyada çok fazla sermayeye ihtiyaç duymadan, parlak fikirlerle dünyada ses getirecek işlere imza atmanın mümkün olduğunu belirtti.

Yiş, şunları söyledi: "GNÇ Bi'Fikir yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden 2 bin 500 başvuru alarak büyük ilgi gördük. Bu gençlerimizden dereceye girenlere Geleceği Yazanlar ve Arıkovanı gibi platformlarımızda yeni projeler üretmek için fırsatlar sağlayacağız. Ayrıca yarışmada finale kalan adaylardan şartları uygun olanlara Turkcell'de staj imkânı sunacağız. Yine bazı projeleri kendi dijital servislerimizde değerlendirmeyi planlıyoruz."