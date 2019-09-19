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HaberlerOtomobil170 ülkeye araç ihraç ettik

Yılın ilk yarısında 170 ülkeye 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edildi

2019 Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ihraç edildi. Dış satımda Avrupa ülkeleri öne çıkarken, ihracat listesinde 1.6 milyar dolarla Fransa birinci, 1.5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1.3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 12 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde, motorlu kara taşıtları ithalatı ise yüzde 48 düşüş ile 4.2 milyar dolara geriledi

Otomobil ihracatı

Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.

Öyle ki, Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye'de fabrikası bulunan markalarının, burada ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, motorlu kara taşıtları ithalatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşerken, aynı dönemde ihracat da yüzde 5 azalmasına karşın, 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 170 ülkeye motorlu kara taşıtı satışı yapıldı. En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu.

Motorlu kara taşıt ihracat listesinde 1.5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1.3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.

İTHALAT YARI YARIYA GERİLEDİ

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 48 azalışla 4 milyar 251 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 8 milyar 272 milyon 313 bin motorlu kara taşıtları ithalatı 4 milyar 20 milyon 711 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 371 milyon dolarla Fransa, 332 milyon dolarla İspanya, 296 milyon dolarla Japonya ve 264 milyon dolarla İtalya izledi.

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ile bunların aksam, parça, aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülke şu şekilde;                                                             

  1. Fransa - 1.6 milyar dolar                                                                                                                                  
  2. Almanya 1.5 milyar dolar     
  3. İtalya 1.3 milyar dolar     
  4. Birleşik Krallık 1.2 milyar dolar     
  5. İspanya 804 milyon dolar     
  6. Slovenya 536 milyon dolar
  7. Belçika 514 milyon dolar
  8. Polonya 492 milyon dolar
  9. Hollanda 462 milyon dolar
  10. ABD 442 milyon dolar
  11. Romanya 348 milyon dolar
  12. İsrail 345 milyon dolar
  13. İsveç 208 milyon dolar
  14. Macaristan 205 milyon dolar
  15. Rusya Federasyonu 198 milyon dolar

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