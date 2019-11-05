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HaberlerFutbol

18 kulüp, UEFA'yı kınadı

Kulüpler Birliği toplantısının ardından başkanlar, basının karşısına çıktı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi

Kulüpler Birliği

Kulüpler Birliği toplantısının ardından başkanlar, basının karşısına çıktı. Konuşma yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için UEFA tarafından başlatılan asker selamı nedeniyle soruşturmanın genişletildiğini ve Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal'ın da soruşturmaya dahil edildiğini duyurdu.

Süper Lig'de yer alan 18 kulübün bu durumu kınadığını belirten Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike  ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu dava sadece Başakşehir'in davası değildir. 18 kulüp bu konuda kenetlendi. Ülkemiz ve milletimizin yanındayız."

GALATASARAY DA KATILDI

Geçtiğimiz yıl Kulüpler Birliği'nin yayınladığı deklarasyonun ardından toplantılara katılmayan Galatasaray, bu sefer toplantıda yer aldı.  Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Yeni bir sayfa açtık. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Bize göre eskiden yapılan hataların düzeleceğine ve düzeltileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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