18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü yaklaşırken, ülke genelinde anma etkinlikleri ve kutlamalar için hazırlıklar hız kazanıyor. Her yıl büyük bir coşku ve milli bir gurur ile kutlanan bu önemli tarih, Türk milletinin vatan sevgisi ve kahramanlık ruhunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, Şehitleri Anma sözleri ve şiirleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu şanlı zafer için resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Şehitleri Anma sözleri...
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ülke genelinde çeşitli programlar dahilinde 109. yılında şehitler anılırken, şanlı zafer kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kazanılan bu tarihi zafer için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve şiirlerini sizler için paylaştık. İşte en duygusal, anlamlı, Türk bayraklı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, Şehitleri Anma sözleri ve şiirleri...
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanmaktadır. I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle 18 Mart 1915 tarihinde sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her yıl kutlanmaktadır.
EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun.
Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.
RESİMLİ, YAZILI, UZUN VE KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ
Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.
Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 108. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.
Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.
Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.
EN DUYGUSAL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ
ÇANAKKALE
Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Kürdü,Türk'ü lazı çerkezi,
Kimi harbiyeli, kimi liseli.
Ağası da var, çiftçiside,
La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,
En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!
BİR YOLCUYA
Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmet'in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanının kattığı yerdir.
Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN