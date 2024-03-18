Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

18 Mart, tüm dünyaya Türk milletinin istiklal ve hürriyet aşkını gösterdiği bir gündür. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bize miras bıraktığı bu toprakları sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.