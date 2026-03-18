18 Mart mesajları ve sözleri 2026: 111. yıl dönümüne özel en güzel ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları
Bugün, bir milletin kaderinin değiştiği, "Çanakkale Geçilmez" sözünün tarihe altın harflerle kazındığı o büyük zaferin 111. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anılıyor. Bu anlamlı günü en iyi ifade eden, Facebook, Instagram, X gibi sosyal medya mecralarında paylaşılabilecek 18 Mart mesajları, Çanakkale Zaferi sözleri ve Atatürk görselleri araştırılıyor. İşte 111. yıl dönümüne özel en güzel, anlamlı, duygusal, farklı, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları...
EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
"Çanakkale Geçilmez!" dedirten kahraman ecdadımızı, zaferin 111. yılında rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.
Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale'de verilen destansı mücadele, Türk milletinin azim ve kararlılığının en güzel örneğidir. Zaferin 109. yılında, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz.
Çanakkale Zaferimizin 111. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tarihin en büyük destanlarından birini yazan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, bu büyük zaferin her zaman gurur kaynağımız olacağını bir kez daha hatırlıyoruz.
Geri dönmeyi hiç düşünmediler... Bu vatan size minnettar. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlu olsun.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.
Bugün, tarihin altın sayfalarına kazınmış, milletimizin azim ve kararlılığının destanlaştığı gündür. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisinin, fedakârlığın ve inancın zaferidir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Vatan sevgisiyle yazılan en büyük destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart ruhuyla geleceğe yürümeye devam ediyoruz.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.
''Çanakkale Geçilmez'' gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.
Bir destandır Çanakkale; imanın imkana, azmin güce galip geldiği yerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.
111 yıldır bitmeyen bir destan, dinmeyen bir gurur: Çanakkale! Tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz.
Çanakkale'de, her karış toprağın şehit kanlarıyla sulandığı o büyük zaferin 111. yıl dönümünde, bize bu vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!
Çanakkale'de destan yazan ecdadımızın azmi ve inancı, bize vatan sevgisinin ne kadar büyük bir güç olduğunu göstermiştir. Onların izinden yürümek boynumuzun borcudur.
KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz.
Çanakkale, vatan sevgisinin imkânsızı nasıl mümkün kıldığının destanıdır. Şehitlerimize minnettarız.
Onlar, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bugün hür yaşıyorsak, onların fedakârlıkları sayesindedir.
Vatan toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.
Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, bağımsızlık uğruna can veren yiğitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız.
Çanakkale ruhu; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
Siperlerde yazılan bu destan, vatan sevgisinin en asil göstergesidir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.
Çanakkale’nin isimsiz kahramanlarına selam olsun. 111. yıl gururumuz kutlu olsun!
UZUN VE FARKLI 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
1915'te, yedi düvele karşı verilen bu mücadelede Mehmetçik, vatan toprağını korumak uğruna canını hiçe saymış, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek tarihe damga vurmuştur. Düşman donanmalarının geçilmez sanılan hatları zorladığı, Mehmetçiğin göğsünü siper ettiği o günlerde, vatan toprağının her karışı kanla sulanmış, şehitlerimizin kahramanlık destanı yazılmıştır.
Bu zafer, yalnızca cephede kazanılmadı; annelerin duasında, gençlerin cesaretinde ve milletin inancında da kazanıldı. Çanakkale'de verilen mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü kanıtıdır.
"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." İstiklal mücadelemizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.
Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk)
Sadece bir askeri başarı değil, bir milletin topyekûn ayağa kalkışıdır Çanakkale. 111 yıl önce bugün, imkansızı başaranların torunları olarak gururluyuz. Tüm kahramanlarımızın mekanı cennet olsun.
Tarihin tozlu raflarında değil, her Türk evladının kalbinde yaşayan Çanakkale ruhu ilelebet var olacaktır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez!