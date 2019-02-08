Türkiye tarihinin en büyük dış yatırımcısı olan Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi Socar, cari açığın kapatımasına her yıl 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Türkiye’de faaliyetinin 10’uncu yılını geride bırakan Socar, yeni bir petrokimya kompleksi kuracak. 2020 yılına kadar öngördüğü 19.5 milyar dolarlık yatırımın 14.2 milyar dolarını tamamlayan şirket şimdi yaklaşık 1.8 milyar dolarlık yeni bir yatırım daha yapacak. 2023 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen yatırımda Socar’ın ortağı İngiliz petrol şirketi BP olacak. Ayrıca bu yatırıma yüzde 10-15’lik bir payla finansal bir kuruluş da ortak edilecek. Belki de bir ülke varlık fonu. Ortadoğulu ülke fonlarının bu tip yatırımlara talip olduğu biliniyor. Hatta Türkiye Varlık Fonu'nun dahi bu yatırıma ilgi duyabileceği bir süredir kulislerde konuşuluyor.

Grubun gelecek projeksiyonunu görüşmek üzere bir araya geldiğimiz Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov, “Star Rafinerisi ile Türkiye’nin yılda 1.5 milyar dolarlık cari açığını azaltmış olacağız. Hazırlığını yaptığımız bu yeni petrokimya tesisi ise yılda 5-6 milyar dolarlık cari açığı kapatacak. Bu yatırım Türkiye için ‘kazan-kazan’ durumu sunuyor. Bu sayede, Türkiye’deki petrokimya piyasasındaki payımız artarken, bu ürünlerin Türkiye’ye ithalini de azaltarak, dış ticaret açığının düşmesine katkıda bulunacağız. Türkiye’deki tüm projelerimizde bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi. Gahramanov ayrıca tıpkı Socar Türkiye'deki Goldman Sach ortaklığı gibi BP ile ortak yürütülen bu yatırımda da ileride finansal bir ortak alabilecekleri mesajını verdi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYAR DOLAR

Socar, Türkiye’deki yatırımlarına 2008’de Özelleştirme İdaresi’nden Petkim’in yüzde 51’ini 2 milyar 40 milyon dolara satın alarak başladı. Socar’ın bugüne kadar Petlim, Petkim, STAR Rafineri ve TANAP dahil yapılan yatırım harcamaları da 14,2 milyar doları buldu. Bakü’den İtalya’ya kadar uzanan 3.500 km’lik, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası olan TANAP yaklaşık 8 milyar dolarlık bir yatırım bedeliyle faaliyete başlamıştı. Bu yatırım Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12’sini tek başına karşılayacak. Peki bu tutarlarla Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı unvanını alan Socar’ın Türkiye’deki şirketinin değeri ne oldu?

SOCAR Türkiye’nin yüzde 13 hissesi, Ağustos 2015’de yatırım bankası Goldman Sachs tarafından 1.3 milyar dolara satın alınmıştı. Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov’a göre bugün şirketin değeri son yatırımların da etkisiyle 11 milyar dolar civarında. Socar Türkiye’nin büyüklük açısından Socar Global içindeki payı ise yüzde 35’ler mertebesinde. Yani Azerbaycan devinin dünyadaki en büyük yatırımı Türkiye sınırları içerisinde.

Yeni tesisle bu değerin daha da artacağını öngören Gahramanov, petrokimya alanında katma değeri yüksek üründe bölgede daha da söz sahibi olacaklarını ifade etti. Bu yatırımda da Türkiye’de hükümetten gördükleri destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Gahramanov, “SOCAR Türkiye, İzmir Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan 1.453 hektarlık arazi için ‘Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını alan Türkiye’deki ilk şirket oldu. Bu statüye geçtikten sonra bürokratik işlemlerde önemli bir mesafe aldık. İktidarın devamlılığı da bu yatırımlarda çok önemli. Maşallah iktidar da değişmemiştir. Hem TANAP da hem de Star Rafineri’deki yatırımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in desteğinin de etkisi büyük oldu. Bu destekle biz Türkiye’deki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Socar Türkiye’de doğrudan çalışan sayımız 4 bin 500 kişi. Taşeronlarla birlikte yaratılan istihdam 10 bini buluyor. Bu alanda da desteğimizi artıracağız” dedi.