18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!

Aydın'da kan donduran olay, Köşk ilçesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile Derya T. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Derya T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI REKLAM Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Derya T.'yi, kısa sürede yakaladı.