187 Neyin Numarası? 187 Numarası Kimin, Neden Arar?

187 Neyin Numarası?

Bilinmeyen daha doğrusu telefonunuzda kayıtlı olmayan bir numaradan arama geldiğinde hepimiz bir merak duyarız. Son dönemlerde bu merak yerini güvensizlik ve endişeye bıraktı. Bunun nedeni de cep telefonu kullanımının artmasıyla bankacılık işlemlerinin telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor olmasıyla ilgili. Telefon dolandırıcılığı nedeniyle bilinmeyen bir hattan çağrı aldığınızda endişelenmeniz oldukça doğal. Ancak size gelen arama kısa kodlu bir telefon numarasından ise kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü üç haneli, kısa numaralar genellikle devlet destekli resmi kurumlara ait oluyor. Bu numaralardan biri de az önce bahsettiğimiz gibi 187… 187 neyin numarası sorusunu soranlar ise genellikle bu hat üzerinden çağrı alanlar tarafından dile getiriliyor. 187 birçok acil çağrı hattından biridir. Türkiye’deki Doğalgaz Acil Hattı olarak bilinen bu numaraya, doğalgazla ilgili acil bir durum meydana geldiğinde başvurulur. Doğalgaz sistemiyle alakalı yaşayacağınız her türlü sorunda arayabileceğiniz resmi bir çağrı hattı olan ALO 187 Doğalgaz Acil Hattı, dağıtım şirketleriyle ortak çalışır. Her bölgenin doğalgaz dağıtım şirketi farklıdır. ALO 187 arandığında kişiler, bölgelerinin doğalgaz dağıtım şirketinin çağrı merkezine yönlendirilirler. Bir havuz gibi çalışan 187 hattı, arayan vatandaşı sistemsel olarak hızlıca bölgesinden sorumlu dağıtım şirketine yönlendirir. Bu durumda 187 kimin numarası diye merak edenler, detaylı bilgilere yazının devamında ulaşabilirler.

187 Kimin Numarası?

187 neyin numarası sorusunun cevabının Doğalgaz Acil Hattı olduğunu söylemiştik. Sadece acil durumlarda aranması gereken bu çağrı merkezinin işlevini daha iyi anlamak adına 187 kimin numarası konusuna değineceğiz. 187, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani kısaca EPDK bünyesinde, doğalgaz dağıtım şirketlerine tahsis edilen bir acil çağrı merkezidir. ALO 187 doğalgazla ilgili acil arıza durumlarında aranır ve arayan vatandaş bölgesinden sorumlu dağıtım şirketine yönlendirilir. Bölgelere göre değişen dağıtım şirketlerine örnek vermek gerekirse İstanbul’un doğalgaz dağıtımı İGDAŞ iken Ankara’da Başkentgaz şeklinde isimlendirilir. Türkiye genelinde doğalgaz acil hattı olan 187’nin sadece acil ve tehlikeli durumlar için aranabileceğini söyledik. Bu acil ve tehlikeli durumlar şöyle sıralanabilir;

- Doğalgaz kokusu hissedildiğinde

- Doğalgaz kaçağı olduğunda

- Doğalgazla ilgili ortaya çıkan patlama ve yangın durumlarında

- Baca gazı zehirlenmesi durumunda

- Doğalgazla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü tehlike durumlarında

Ne tür acil durumlarda arayabileceğinizden bahsettiğimiz ALO 187’den bazen telefonunuza çağrı gelebilir. Bu durumda da 187 numarası neden arar sorusu dile getiriliyor.

187 Numarası Neden Arar?

187 numarası neden arar diye soranlar için bu hattın sizin aramalarınıza geri dönüş nedeniyle arama yaptığını söyleyebiliriz. Örneğin gaz kaçağı ihbarında bulundaysanız eğer yetkililer tarafından size geri dönüş yapılır. 187 tarafından gelen aramaların diğer nedenleri ise;