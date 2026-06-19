Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 19 Haziran Dünya Kupası günün maçları: 19 Haziran Cuma bugün hangi maçlar var?

        19 Haziran Dünya Kupası günün maçları: 19 Haziran Cuma bugün hangi maçlar var?

        Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken, 19 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar puan tablolarını doğrudan etkileyecek. Günün açılışında D Grubu'nda ABD ile Avustralya kozlarını paylaşırken, gece seansında C Grubu'nda İskoçya-Fas ve Brezilya-Haiti mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye ise cumartesi sabahı Paraguay karşısına çıkarak gruptaki kaderini belirleyecek kritik sınavlardan birine çıkacak. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası'nda grup maçları nefes kesmeye devam ediyor. 19 Haziran Cuma günü oynanacak mücadeleler hem son 16 turu yarışını hem de gruplardaki puan hesaplarını yeniden şekillendirebilir. ABD-Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak futbol şöleni, gece oynanacak İskoçya-Fas ve Brezilya-Haiti maçlarıyla devam edecek. Gecenin en çok beklenen karşılaşmalarından biri ise A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi sabahı saat 06.00'da Paraguay ile oynayacağı kritik mücadele olacak. İşte detaylar...

        2

        19 HAZİRAN CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Dünya Kupası - Grup B:

        01:00 Kanada-Katar (TRT Spor)

        Dünya Kupası - Grup A:

        04:00 Meksika-Güney Kore (TRT 1)

        Dünya Kupası - Grup D:

        22:00 ABD-Avustralya (TRT 1)

        3

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.

        4

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

        20 Haziran Cumartesi: 06.00 / Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı

        26 Haziran Cuma: 05.00 / Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 17 Haziran 2026 (Türkiye'nin NATO'daki Ağırlığı Artıyor Mu?)

        SAMP/T hangi füzeleri durdurabilir? "Çelik Kubbe'de"de eksik parça SAMP/T mı? NATO neden SAMP/T bataryası yolladı? SAMP/T NATO liderlerini mi koruyacak? NATO'da Türkiye ağırlığı artıyor mu? Türkiye SAMP/T projesine katılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Editörü Deniz Gez, Eski Hava Kuvvetl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı