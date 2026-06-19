19 Haziran Dünya Kupası günün maçları: 19 Haziran Cuma bugün hangi maçlar var?
Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken, 19 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar puan tablolarını doğrudan etkileyecek. Günün açılışında D Grubu'nda ABD ile Avustralya kozlarını paylaşırken, gece seansında C Grubu'nda İskoçya-Fas ve Brezilya-Haiti mücadeleleri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye ise cumartesi sabahı Paraguay karşısına çıkarak gruptaki kaderini belirleyecek kritik sınavlardan birine çıkacak. İşte bilgiler...
Dünya Kupası'nda grup maçları nefes kesmeye devam ediyor. 19 Haziran Cuma günü oynanacak mücadeleler hem son 16 turu yarışını hem de gruplardaki puan hesaplarını yeniden şekillendirebilir. ABD-Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak futbol şöleni, gece oynanacak İskoçya-Fas ve Brezilya-Haiti maçlarıyla devam edecek. Gecenin en çok beklenen karşılaşmalarından biri ise A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi sabahı saat 06.00'da Paraguay ile oynayacağı kritik mücadele olacak. İşte detaylar...
19 HAZİRAN CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası - Grup B:
01:00 Kanada-Katar (TRT Spor)
Dünya Kupası - Grup A:
04:00 Meksika-Güney Kore (TRT 1)
Dünya Kupası - Grup D:
22:00 ABD-Avustralya (TRT 1)
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.