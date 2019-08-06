19 Mayıs Barajı'nda su tutma işlemine başlandı

Samsun´un 19 Mayıs ilçesinin Dağköy Mahallesi sınırlarında yer alan Engiz Çayı üzerine, 19 Mayıs (Dağköy) Barajı ve Hidroelektrik Santrali´nin (HES) kurulumu tamamlandı. 54 milyon 500 bin lira bedelle yapılan dev barajda geçici kabul aşamasına gelindi. Su tutma işlemine başlandığı kaydedilen baraj faaliyete geçtiğinde de, 3 bin 800 kişiye istihdam imkanı sağalayıp ülke ekonomisine ise yıllık 41 milyon 205 bin lira katkı sunacak.

SU, 51 KİLOMETRELİK HATLA TAŞINACAK

Sulama ve içme suyu amaçlı projelendirilen baraj; 43, 40 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak. Barajdan alınacak su, isale hattı aracılığıyla arıtma tesisine iletilecek ve günde 100 bin metreküp su kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yaklaşık 51 kilometrelik bir bağlantı hattıyla taşınacak.

O BÖLGELERİN SU İHTİYACINI GİDERECEK

Proje tamamlandığında, hat sayesinde Samsun´un 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile Çetinkaya, Dereköy, Doğanca ve Yörükler mahallelerinin yılda 22,7 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanacak. Diğer yandan ise tam 76 bin 730 dekar zirai arazinin de sulaması gerçekleşecek.