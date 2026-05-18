19 Mayıs fırınlar açık mı? Resmi tatilde fırınlar çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri de fırınların hizmet verip vermeyeceği oldu. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olurken, günlük ihtiyaçların karşılanması açısından fırınların çalışma düzeni merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

19 Mayıs, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve kamu kurumları kapalı oluyor. Ancak fırınlar özel işletme statüsünde olduğu için bu durumdan farklı şekilde etkileniyor. Genel uygulamaya göre Türkiye genelinde fırınların büyük bölümü 19 Mayıs’ta hizmet vermeye devam ediyor. Ekmek üretimi ve satışı, vatandaşların temel ihtiyacı olduğu için kesintiye uğramıyor.