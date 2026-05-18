        19 Mayıs hastaneler açık mı, aciller açık olacak mı? 19 Mayıs hastanelerin çalışma durumu

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile resmi tatilde sağlık kuruluşlarının çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, hastanelerin açık olup olmadığı, poliklinik hizmetlerinin devam edip etmeyeceği ve MHRS randevu sisteminin durumu merak ediliyor. Özellikle acil servislerin hizmet verip vermeyeceği sıkça araştırılırken, "19 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 19 Mayıs sağlık hizmetleriyle ilgili merak edilen detaylar…

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:49 Güncelleme:
        19 Mayıs resmi tatili ile milyonlarca kişi hastanelerin çalışma düzenine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. MHRS üzerinden randevu alınabilir mi, acil servisler açık mı gibi sorular öne çıkarken, vatandaşlar sağlık kurumlarının 19 Mayıs mesai düzenini öğrenmek istiyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık olacak mı? İşte bilgiler..

        19 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        19 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.

        19 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

        Hastanelerin acil servisleri 19 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

        19 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Özel hastaneler 19 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

        SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 19 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

