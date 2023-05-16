Atatürk'ün Anadolu'ya geçerek Türk milletini bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ettiği 19 Mayıs her yıl büyük bir coşkuyla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Türk milletini bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çekilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Binlerce öğrenci ve çalışanın gözü "19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün mü?" sorularına çevrildi. İşte Resmi tatiller takvimi...